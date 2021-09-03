التكبالي يتبرأ من بيان العريبي الداعم لصنع ألله

ليبيا – تبرأ عضو مجلس النواب علي التكبالي من بيان لجنة الطاقة بمجلس النواب الذي صدر أمس الخميس، والذي طالب فيه عضو البرلمان عيسى العريبي، بتدخل رئيس حكومة الوحدة لمنع إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

التكبالي وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: الرسالة التي صدرت عن لجنة الطاقة بمجلس النواب والموقع عليها النائب عيسى العريبي ربما تكون مزورة، ولكن على أية حال، أتبرأ انا منها شخصيًا لسببين، أن عيسى العريبي ليس رئيس اللجنة وأنه لا علم لي باجتماع كامل النصاب للجنتنا. ونحن لا نصوت ضد رغبة الشعب الليبي لأغراض خاصة.

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