البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري لاشتباكات طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة، في منطقة صلاح الدين بطرابلس.

ودعت البعثة، ظهر الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدةً جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومذكرةً إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛ لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

ودعت البعثة السلطات كافة إلى تحمّل مسؤولياتها، وضمان حماية المدنيين، وممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع، بشكل شامل ومفصل، في عملية نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن؛ بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

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