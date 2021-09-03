عقيلة : دعونا الحكومة للاستجواب لتخلفها عن مهامها

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس في المغرب، أكد أن المجلس استدعى حكومة الوحدة الوطنية للاستجواب، لأنها لم تنفذ مهمتها الرئيسية بل تعاملت مع نفسها على أنها حكومة دائمة.

وشدد عقيلة على أن الأزمة الليبية لا تـحل إلا عن طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر الشعب وبشكل مباشر، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال كلمته، أن الشعب الليبي هو الوحيد القادر على حل أزمته السياسية عن طريق عقد الانتخابات في موعدها المحدد ودون تأخير.

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