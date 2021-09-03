“نوفا”: الدبيبة لم يجر لقاءات رسمية خلال زيارته إيطاليا

وقالت “نوفا” إن الدبيبة زار إيطاليا للمشاركة في النسخة “47” لمنتدى الأعمال الدولي أمبروزيتي الذي يعقد سنويًا في مدينة تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو ويركز بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، لافتة إلى أنه أجرى مداخلة في الندوة التي جرت بعنوان “التحديات العالمية المستقبلية وآثارها على الأعمال التجارية”، ركز فيها على “مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار”.