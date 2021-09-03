“نوفا”: الدبيبة لم يجر لقاءات رسمية خلال زيارته إيطاليا

نفت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة لقاءات رسمية خلال زيارته أمس الخميس إلى روما.
وقالت “نوفا” إن الدبيبة زار إيطاليا للمشاركة في النسخة “47” لمنتدى الأعمال الدولي أمبروزيتي الذي يعقد سنويًا في مدينة تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو ويركز بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، لافتة إلى أنه أجرى مداخلة في الندوة التي جرت بعنوان “التحديات العالمية المستقبلية وآثارها على الأعمال التجارية”، ركز فيها على “مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار”.
وأشارت “نوفا” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تنظيم قمة دولية في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر لتنفيذ “مبادرة استقرار ليبيا” القائمة على أربع نقاط هي الأمن، والعملية التشريعية، والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى الخدمات والاستقرار الاقتصادي.
وقال مصدر ليبي مطلع لـ”نوفا”: “إن منتدى تشيرنوبيو نافذة مهمة بالنسبة للدبيبة في هذا الاتجاه “.
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