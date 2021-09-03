ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 September, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة تصل إلى 3000 متر منها 1500 متر على خط المساكن من 30 بئر دياب و 1450 متر من خط مصنع الضيعة بدائرة توزيع السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونة.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الأربعاء، ضبطها 63 حاوية داخل ميناء الخمس تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تخص الشركة العامة للكهرباء وقالت أنها أحالتها إلى مكتب النائب العام للاختصاص