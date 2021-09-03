انقلاب شاحنة وقود بجزيرة معيتيقة في طرابلس

انقلبت شاحنة نقل وقود أثناء سيرها بجزيرة معيتيقة في طرابلس، اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى إعاقة حركة السير جراء الحادث وانسكاب الوقود على الطريق.

وقالت مديرية أمن طرابلس: «إن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة نقل الوقود السيطرة على عجلة القيادة؛ ما أدى إلى إعاقة السير نتيجة الحجم الكبير للشاحنة المقلوبة وضيق حيز الطريق الذي لا يستوعب كمية السيارات المارة بسبب النافطة المنسكبة بالطريق».

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء قسم المرور التابعين لها يعملون على تسهيل حركة السير على الطريق.

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