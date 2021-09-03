صنع الله يوقع عقداً مع شركة بريطانية متهمة بـ “دفع رشاوى”

وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عقدا مع شركة بتروفاك البريطانية التي تلاحقها اتهامات الفساد والرشاوي، حيث أعلنت شركة غلوبال داتا لتحليل البيانات أن شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط تعاني من حظر عبر أجزاء من الشرق الأوسط، بعد تعليقها لمناقصات في إحدى دول الخليج بسبب فساد .

ويتم التحقيق حاليا مع بتروفاك من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، بحسب منصة “إنرجي فويس” البريطانية المعنية بشؤون الطاقة.

ووقعت شركة زلاف ليبيا، عقد مشروع إنشاء التسهيلات وأنابيت نقل الخام لتطوير حقل ايراون مع شركة بتروفاك .

وخلال عقد التوقيع قال صنع الله، إن المؤسسة عازمة على استقطاب الشركات الكبرى للعمل في ليبيا، مضيفا أن هذا المشروع وفي حال إنجازه في الوقت المحدد سيفتح أفاق شاسعة لشركة بتروفاك للعمل في ليبيا، وأن التوقيع تتويج لنتاج عمل دؤوب أستمر لعامين متواصلين.