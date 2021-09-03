فيروس كورونا يتسبب في تأجيل الامتحانات في جامعة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بلدية طبرق، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات جامعة طبرق إلى حين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا بالمدينة؛ وجاء ذلك عقب مشاورات بين عميد البلدية ورئيس جامعة.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن الوضع الوبائي بالمدينة خطير حسب إفادة قطاع الصحة ومدير عام مركز طبرق الطبي الذي أكد أن الوباء في زيادة مخيفة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد رئيس جامعة طبرق، حسن علي، أن التأجيل تم بعد المشاورات مع عميد البلدية والاطلاع على كتاب مدير عام مركز طبرق الطبي بخطورة الوضع الوبائي بالمدينة، منوها أن التأجيل سيستمر مع متابعة للوضع الصحي في طبرق مع قطاع الصحة.

وأكد رئيس الجامعة أن بعض الكليات بدأت في إجراء امتحاناتها مشيرا إلى أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين عدد من الطلبة وأيضا وفاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يذكر أن الامتحانات في جامعة طبرق كان من المزمع إقامتها غداً السبت وتنتهي مع نهاية سبتمبر الجاري، ويدرس في الجامعة أكثر من 11 ألف طالب موزعين على عدد 15 كلية.