القائد العام: فلنستعد للعمل معا لبناء دولتنا بإرادتنا التي لا تقهر

أوضح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الخميس، أن المرج كانت بيت القيادة العامة في أقسى المراحل والظروف، وأبناء المرج تقدموا الصفوف لمواجهة الإرهاب.

القائد العام، وخلال كلمة ألقاها في مدينة المرج أمام حشد شعبي كبير من مواطني وحكماء وأعيان ومشايخ المدينة ونشطائها، أكد أن المرج مدينة المناضلين والشهداء، محياً مدينة بنغازي العصية وكافة المدن الليبية.

وتابع: “نضالنا مستمر لنحقق للشعب الليبي أمانيه وطموحاته في العيش الكريم، ولن تتوقف مسيرتنا بالوسائل السلمية وغيرها إذا لزم الامر حتى تعلو إرادة الليبيين”.

وأضاف: “مدينة المرج جديرة بأن تنعم بكل مقومات الرفاهية والرخاء”، داعياً أهالي المرج إلى تقديم توصياتهم لكل ما تحتاجه من خطوات لتطويرها إلى عميد البلدية للنظر فيها ونمنحها ما تستحقه من اهتمام.

وتابع: “علينا أن نستعد الأن لمعركة البناء وأن نوفر لها كل الإمكانيات، وبعد الإعمار سندرك أن كل تضحياتنا لم تذهب هباء”.

واستكمل: “فلنستعد للعمل معا لبناء دولتنا بإرادتنا التي لا تقهر”، داعياً الليبيين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات واختيار أهل القدرة والكفاءة، مؤكداً أن مصير الليبيين بيدهم يقررونه بإرادتهم الحرة.

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