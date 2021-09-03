طقس ليبيا.. رياح نشطة غربًا واعتدال في الحرارة شرقًا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تنشط الرياح نسبيًا على مناطق الشمال، خاصةً في فترة المساء، وتكون مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على غالبية مناطق غرب ليبيا وفي تذبذب من منطقة لأخرى، حيث تتراوح ما بين (34-40) درجة مئوية ، وتصل في غدامس إلى (44) درجة مئوية، وتسجّل تراجعًا خلال فترة المساء.

في حين تكون معتدلة على غالبية مناطق الشمال الشرقي؛ فتسجّل ما بين (28–33) درجة مئوية، وتبقى في معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تتراوح ما بين (36-39) درجة مئوية.

وتوقّع المركز أن يكون عامل الرطوبة مرتفعًا نسبيًا على معظم مناطق الساحل، خلال هذيْن اليوميْن، فيما يكون البحر غير ملائم للسباحة على طول الساحل.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فإنه من المتوقّع أن تشهد الأجواء اعتدالاً ملحوظًا، بدايةً من يوم الاثنين، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال واحتمالية هطول الأمطار على بعض المناطق.

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