الليبية لحقوق الإنسان تدين الاشتباكات في طرابلس وتحذر هذه الأطراف

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم الجمعة بمناطق صلاح الدين جنوب غرب مدينة طرابلس، بين جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية طرابلس التابعة لرئاسة الأركان العامة، الأمر الذي تسبب في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، نهيك عن وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات المسلحة.

واعتبرت اللجنة أن ما حصل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية ، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والإستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي. وتُهيب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مناطق صلاح الدين وضواحيها بجنوب غرب مدينة طرابلس.

ودعت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

كما طالبت اللجنة جميع أطراف النزاع بضمان تأمين ممارات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وتأمين فرق الإسعاف والطوارئ وطواقم الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة الاستمرار في استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات المسلحة ، وتؤكد اللجنة، على أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية، جراء القصف الصاروخي العشوائي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.