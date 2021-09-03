الرئاسي يدعو لوقف اشتباكات طرابلس ويكلف المدعي العسكري بالتحقيق

طالب المجلس الرئاسي القوات المشتبكة في منطقة صلاح الدين، كافةً؛ بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون أي تأخير.

جاء ذلك في بيان أصدره، ظهيرة اليوم الجمعة، وخوّل فيه رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوّله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

ودعا البيان، الذي حصلت “218 ” على نسخة منه المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات واطلاع القائد الأعلى بالإجراءات القانونية المتخذة حياله، مؤكدًا في السياق ذاته، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الجمعة جنوب طرابلس بين تشكيلات مسلحة تتبع جهاز دعم الاستقرار واللواء 444؛ بسبب خلافات بين آمر المنطقة العسكرية طرابلس وآمر اللواء 444 محمود حمزة، نتج عنها قتلى وإصابات بين صفوف المسلحين، وسط مناشدات المدنيين للهلال الأحمر بإخلائهم من منازلهم الواقعة في دائرة الاشتباك بمنطقة صلاح الدين.

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