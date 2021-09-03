عبدالباسط مروان: اشتباكات اليوم تصحيح لمسار “اللواء 444 قتال”

أخبار ليبيا 24

قال آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء ركن، عبدالباسط مروان، إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم الجمعة، هو تصحيح لمسار “اللواء 444 قتال” بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية، مؤكدا تحمله مسؤولية الأمر، داعيا القائد الأعلى للجيش إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وفي كلمة مسجلة نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية وجود أي علاقة للأجهزة الأمنية داخل العاصمة بما حدث، بل أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، مضيفا أن به أفرادا لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقام عسكرية.

وتابع، “رصدنا حضور قائد اللواء المقدم محمود حمزة اجتماعات غير مسموح له بها، إضافة إلى عدم وجود ذمة أو دليل مالي لأفراد اللواء، بل هم بالكامل تابعون للشعب المالية لمنطقة طرابلس العسكرية”.

وأضاف، “تفاجأنا بفتح حساب للواء، وضُخ له أموال بلغت عشرة ملايين دينار، وراسلنا مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الحساب، لكن لم ينفع ذلك لأن الأموال سحبت”.

وقال، “لذا رأينا أن نتدخل لتصحيح المسار حتى لا يحدث ما يخشى عقباه، وتفاجئنا بأن المقدم محمود حمزة ذهب أمس إلى إدارة الاستخبارات وطلب إذن مغادرة إلى تركيا، دون علم آمر المنطقة العسكرية ولا أخذ إجازة، وبالفعل سافر إلى تركيا”.

ووقعت اشتباكات في وقت مبكر اليوم الجمعة بين قوتين مسلحتين إحداهما تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وجرى تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.