وزارة الصحة تعتزم توقع مذكرة تفاهم مع «الحديد والصلب» لإمداد المنطقة الوسطى بالأكسجين السائل

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع الشركة الليبية للحديد والصلب، على توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد المنطقة الوسطى بالأكسجين السائل، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، رفقة وفد من الوزارة مساء أمس الخميس، زيارة تفقدية إلى بعض المرافق الصحية بمدينة مصراتة، للاطلاع على سير العمل داخلها. وشملت الزيارة كلًا من العيادات المجمعة الغيران مصراتة، مستشفى قصر أحمد القروي ومستشفى السكري والغدد الصماء.

وأضافت الوزارة أن الزيارة جرى خلالها الاطلاع على سير العمل داخل هذه المرافق، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تم الوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل.

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وأشارت إلى أن وزير الصحة توجه عقب الزيارة؛ إلى مصنع الأكسجين بمصنع الحديد والصلب بمصراته، للاطلاع على التجهيزات النهائية للمصنع البالغ إنتاجه من 7000 إلى 8000 لتر يوميًا من الأكسجين السائل، والذي سيعلن عن افتتاحه قريبًا.

كما توجه الزناتي والوفد المرافق له في ختام الجولة؛ إلى مصحة الحكمة، وذلك للاطلاع على جودة الخدمات المقدمة بالمصحة، ومدى ملائمتها لبرنامج العلاج بالداخل وإمكانية التعاقد معها، بحسب وزارة الصحة.

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