افتتاح قسم القسطرة القلبية بمركز مصراتة الطبي

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الخميس، قسم القسطرة العلاجية والتشخيصية وأمراض القلب بمركز مصراتة الطبي.

وقال الزناتي إن افتتاح هذا القسم؛ يأتي في إطار العمل على توطين العلاج بالداخل، معتبرًا أن ذلك يعدّ نقلة نوعية في مجال توفير خدمات القلب داخل البلاد والاستغناء عن العلاج بالخارج، وما يترتب عليه صرف واستنزاف الأموال.

وأكد الزناتي أن أهمية توطين العلاج بالداخل؛ تتلخص في أن الشركة المسؤولة عن العلاج هي التي توفّر كل المعدات والمستلزمات الخاصة إضافةً إلى التدريب المتكامل والمتواصل للعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية داخل البلاد، إلى جانب إعطاء الثقة للمواطنين بتوفير الخدمات في ليبيا.

من جهته، قال مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة إن هذا المشروع لا يخص أهالي مدينة مصراتة فقط، وإنما للمنطقة ككل، مشيرًا إلى أن المركز الطبي يستقبل الحالات من سرت شرقًا إلى سبها والجفرة جنوبًا، وصولاً إلى تاجوراء غربا ،مضيفًا أن هذا النجاح تحقّق بأيدٍ وطنية بصورة كاملة.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الصحة افتتحت قسم القسطرة العلاجية والتشخيصية وأمراض القلب بمدينتي طرابلس وبنغازي، ضمن خطتها في توطين العلاج بالداخل.

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