تقرير ميداني: إغلاق ما لا يقل عن 33 مؤسسة تعليم عالٍ في ليبيا لهذا السبب

كشف تقرير ميداني نشره موقع “وورلد يونفيرستي” العالمي المعني بأخبار التعليم العالي في العالم عن إغلاق ما لا يقل عن 33 مؤسسة تعليم عالٍ في ليبيا.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى أن سبب الإغلاق يعود إلى تنفيذ نظام التقييم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية، لتحديد مدى استعداد المؤسسات التعليمية العليا والخاصة، والمساعدة في صنع القرار القائم على الأدلة بشأن متابعة التعلم عبر الاتصال أو تعليقه.

وأضاف التقرير: إن نظام تقييم التأهب لوباء كورونا الذي تم نشره في الـ28 من أغسطس الماضي بناء على تصنيف 26 جامعة و311 كلية في 3 فئات؛ إذ تم السماح لما مجموعه 171 كلية بالبقاء مفتوحة وتعليق 107 كليات لمدة أسبوع، حتى يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية وإغلاق 33 كلية حتى الإعادة شاملة.

ونقل التقرير عن أحمد عطية وهو رئيس قسم في كلية التكنولوجيا الطبية في جامعة طرابلس قوله: إن عملية الإغلاق بدت شفافة وعادلة؛ لأن الكليات المغلقة تحتاج إلى وضع خطط لتكون ممارساتها بشكل يتلاءم مع التدابير الاحترازية الهادفة للوقاية من وباء كورونا.

وبين التقرير أن تصنيف الكليات يعتمد على المعلومات التي تقدمها في النماذج التي أعدتها لجنة الوزارة المعنية بالإطار الوبائي للعودة الآمنة للطلاب في الجامعات العامة والخاصة، حيث يتم طلب معلومات عن جوانب مثل توافر المسافات المادية في الفصول الدراسية.

وتابع التقرير: إن المعلومات المطلوبة تشمل توافر الأبواب والنوافذ المناسبة للتهوية الجيدة ومصادر المياه الآمنة والمراحيض وأحواض الغسيل ومستلزمات التنظيف وصابون ومعقمات الأيدي، إلى جانب مقاييس الحرارة عن بعد عند بوابة الدخول وفي قاعات المحاضرات.

وأكد التقرير أن الاستبيانات تتطلب معلومات عن وجود خطة للتطهير اليومي للفصول الدراسية ومكاتب الموظفين، بالإضافة إلى وجود مرافق يمكن للمرضى عزلها وما إذا كان جميع الطلاب والموظفين ملزمين بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، والمؤسسات التعليمية لديها مخزون منها للطلاب ذوي الدخل المنخفض.

وأضاف التقرير: إن المعلومات المطلوبة تتضمن أسئلة حول احتمالية إقامة التجمعات الكبيرة مثل الأحداث الرياضية ومستويات برامج التوعية والتدريب حول طرق مكافحة وباء كورونا بالنسبة للطلاب والعاملين والمجتمع، والجداول الزمنية لتقليل زحام الطلاب في الفصول الدراسية.

وبحسب التقرير، تم طلب معلومات عن قدرة المؤسسة التعليمية على التعلم عن بعد إلى جانب وجود بوابة وموظفين لتنظيم دخول الطلاب، والقدرة على تطبيق جداول التعلم متعددة التخصصات والجداول التعليمية، مع وضع خطة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية أي التعليم البديل.

بدوره قال رئيس منظمة طلاب التعليم العالي الخاص وليد قشوط: إن تطوير نظام تقييم التأهب للأوبئة يتعلق باكتساب الخبرة في إدارة الأزمات، وهو أمر يجب أن تتعلمه مؤسسات التعليم العالي الإفريقية. مبينًا أن المطلوب الآن إلى جانب نظام التقييم هو خطة استجابة سريعة وجيدة لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف قشوط: إن هذه الخطة يجب أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة بدلًا من النظام البريدي التقليدي، الأمر الذي ينتهي بتأخير الاتصالات. مقترحًا وجود آلية تقييم ضرورية لفحص نظام التقييم باستمرار لمزيد من التحسين في كفاءته بهدف المساعدة في صنع القرار القائم على الأدلة في قطاع التعليم العالي.

وتابع قشوط: إن المطلوب لتحسين هذا القرار هو قيام الوزارة بتطوير نظام تتبع لمجتمع الجامعة من خلال إنشاء منصة إلكترونية للإحصاءات وتطبيق للهواتف الذكية لمراقبة الواقع الحقيقي الوضع الوبائي، بما في ذلك حالات الإصابة والوفاة بين الطلاب والأساتذة وأصحاب العمل.

وبين التقرير أن التقارير الواردة من المراكز الوطنية التي تعتمد على اختبارات وباء كورونا لا تعكس الوضع الحقيقي للوباء في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أن نظام تقييم التأهب للوباء أمر بالغ الأهمية لضمان استعداد الكليات ومؤسسات التعليم العالي جيدًا عند بدء العام الدراسي.

وأضاف التقرير: إن ما يجب القيام به إلى جانب الإجراءات المتخذة هو تحليل المعلومات الواردة في النماذج والقيام بزيارات غير معلنة في المواقع، للتأكد من أن الوضع الحقيقي على الأرض يتماشى مع أفضل ممارسات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

واختتم التقرير باقتراح قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بدعم الكليات التي لا تستوفي معايير نظام تقييم التأهب الوبائي لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها عوضًا عن اتخاذ قرار تعليق العمل فيها خلال الفترة الحالية.

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