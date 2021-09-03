السائح يطالب بعدم خلط التطعيمات ..ويؤكد توفر الجرعة الثانية للكل باستثناء لقاح سبوتنيك

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح استقرار الوضع الوبائي في المنطقة الغربية مقارنة بالأسابيع السابقة في المنطقة الغربية، وارتفاعه بالمنطقة الشرقية.

السائح طالب في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين طالب بعدم خلط التطعيمات، مؤكداً توفر الجرعات الثانية للكل باستثناء لقاح “سبوتنيك” الذي تكفى جرعته الأولى للوقاية 6 أشهر.

وأضاف :” هناك ارتفاع في الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية، وهو ما حذرنا منه مرات، والمؤشرات خطيرة وبدأت تتزايد”.

السائح طالب المواطن بالمبادرة بأخذ اللقاح، لافتا إلى أن الحملات التي حدثت الأشهر الماضية كان لها دور فعال، حتى وإن تلقى المواطن جرعة واحدة.

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