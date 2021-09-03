ليبيا الان

سرقة نحو 3 آلاف متر من الأسلاك الكهربائية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، من خلال صفحتها الرسمية، عن سرقة 1500 متر، من أسلاك الضغط العالي، على خط المساكن، من 30 بئر ذياب.

وأضافت الشركة أنه تمت سرقة 1450 مترًا أخرى من أسلاك الضغط المنخفض من خط مصنع الضيعة، بدائرة توزيع السائح، التابعة لدائرة توزيع ترهونة.

يُشار إلى أن الشركة ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي تعرض خطوط عدة إلى سرقة ما يقارب من 6.900 متر من الأسلاك، من دوائر عدة في البلاد، وهو ما يُشير إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل لافت، وسط محاولات للتصدي لها من قبل الأجهزة الأمنية، والتي يبدو أنها لم تكبح جماح المتورطين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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