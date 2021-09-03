لواء طارق بن زياد يلقي القبض على الإرهابي الحسناوي المتهم بمذبحة براك الشاطئ

ليبيا – ألقى اللواء طارق بن زياد المعزز على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي أحد الإرهابيين المتهمين في مذبحة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 148 شخصاً بين مدني وعسكري.

اللواء طارق وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه اليوم الجمعة إنه وبناءً على ما ورد تحولت سرية استطلاع إلى المواقع المذكورة وتحديداً بالقرب من قاعدة براك الشاطئ وتم التحري والتأكيد على موقع تواجده ؛ وعلى الفور تم إسناد المهمة لقوة القبض باللواء طارق بن زياد المعزز ، حيث توجهت القوة إلى موقع تواجده في ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة وتم اقتحام الموقع والقبض عليه .

وأضاف البيان :”تم العثور أيضاً على ترسانة أسلحة من بينها صواريخ ورشاشات متعددة الأغراض ، بالإضافة إلى عبوات ناسفة ، حيث كان يخطط المدعو لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الجنوبية “.

وأشار شعبة الإعلام الحربي أن اللواء طارق عثر على معمل كيميائي لتصنيع المتفجرات ومذكرات شارحة لآلية تصنيعها ، إضافةً إلى قنابل جاهزة للتفجير كانت مُعدة لتنفيذ أعمال إرهابية ، وذلك بعد مداهمة منزل الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي بالقرب من قاعدة براك الشاطئ.

يُشار إلى أن المقبوض عليه هو أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي القيادي البارز في “تنظيم القاعدة في المغرب”.