حملة مقاطعة واسعة لشراء البيض في بنغازي

تستمر حملة المقاطعة لشراء البيض في عدد من المدن الليبية بعدما شهدت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين.

وينظم هذه الحملة عدد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بعدما تخطى سعر طبق البيض حاجز الـــ 19 دينارا، ما قيد من قدرة المواطن على شرائه.

ويهدف منظمو حملة المقاطعة إلى أن تثمر خفضا في الأسعار وسط حالة الطلب شبه المعدومة فيما تتباين آراء المواطنين على قدرة الحملة أن تحقق أهدافها خصوصا في ظل الحاجة الأساسية للبيض كمادة أساسية.

ويعزو التجار ارتفاع الأسعار إلى جملة من الأسباب منها مشاكل انقطاع الكهرباء عن حضانات الإنتاج وغلاء الأعلاف واعتماد سوق تربية الدواجن على استيراد فراخ الدجاج من الخارج.

وتأتي هذه الحملة وغيرها من الجهود الأهلية بعد عجز الجهات المسؤولة عن وضع خطة عمل واضحة للحد من المضاربة في الأسعار والمحافظة على شكل تنوع الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط حالة العرض والطلب، مع وعود حكومية بالتدخل من أجل منع حدوث أزمة في مسلتزمات المواطن من الغذاء اليومي.

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