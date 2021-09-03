طارق بن زياد تعثر على معمل كيميائي لتصنيع المتفجرات قرب قاعدة “براك الشاطيء”

أخبارليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة أن لواء طارق بن زياد معزز عثر على معمل كيميائي لتصنيع المتفجرات ومذكرات شارحة لآلية تصنيعها بالقرب من قاعدة براك الشاطئ.

وأضافت الشعبة عبر حسابها على “فيسبوك” أن اللواء عثر كذلك على قنابل جاهزة للتفجير كانت مُعدة لتنفيذ أعمال إرهابية، موضحة أن هذه الضبطيات تمت خلال مداهمة منزل الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي بالقرب من قاعدة براك الشاطئ.

وكان اللواء طارق بن زياد المعزز التابع للقيادة العامة للجيش الليبي تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي علي العجيلي الحسناوي، أحد المتهمين في مجزرة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 148 شخصا بين مدنيين وعسكريين.

وأوضحت شعبة الإعلامي الحربي للقيادة العامة، اليوم الجمعة، أنه بعد ورود معلومات حول مواقع يتواجد بها الإرهابي تحولت سرية الاستطلاع باللواء طارق بن زياد إلى المواقع المذكورة بالقرب من قاعدة براك الشاطئ وبعد التحري تم التأكيد على موقع تواجده.

وأشارت الشعبة إلى أن القوة توجهت إلى موقع تواجده في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، وتم اقتحام الموقع والقبض على الإرهابي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أنه تم العثور على ترسانة أسلحة من بينها صواريخ ورشاشات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى عبوات ناسفة، مشيرة أن الإرهابي كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق الجنوب.

وذكرت الشعبة بأن الإرهابي هو أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي القيادي البارز في “تنظيم القاعدة في المغرب”.

يذكر أن قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب ليبيا، شهدت في الـ18 من شهر مايو عام 2017 وقوع مجزرة دموية أودت بحياة 148 شخصا بين عسكري ومدني، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.