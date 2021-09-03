اللواء المسماري: الإرهابي العجيلي كان يخطط لنقل إرهابيين إلى تونس والجزائر

تمكنت وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد المعزز المكلفة بمطاردة العناصر الارهابية في الجنوب الغربي من القاء القبض على الارهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الارهابي وكان بحوزته اسلحة متعددة الانواع وذخائر واجهزة عسكرية.

الجدير بالذكر أن الارهابي العجيلي مرتبط بالإرهابي ابو طلحه الليبي ( عبدالمنعم الحسناوي ) الذي يعد من ابرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة والذي قتل في عملية نوعية من قبل الجيش الوطني الليبي في شهر يناير سنة 2019.

وبحسب الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري فإنه يعد من اخطر الارهابيين التابعين للارهابي أحمد الحسناوي المسؤول الاول عن تنفيذ مذبحة براك الشأطي في شهر مايو 2017م مع عدة اطراف اخرى تابعة ومدعومة من حكومة السراج حين ذاك مكلف من قبل احمد الحسناوي بتأمين نقل التموين والاسلحة والذخيرة بين تمركزات التنظيمات الارهابية في الجنوب الغربي.

وكان يعمل على نقل الارهابيين الى مشروع الدبوات بمنطقة قرضة الشاطي والذي يعد معسكر للتدريب بأمرة ابو عمار الجزائري ومختار بن مختار سنة 2016 – 2017، وكان يجهز لنقل ذخائر واسلحة ونقل ارهابيين الى دولة مالي وجبل الأبيض والجزائر وتونس.

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