الحويج يترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة -بوابة أفريقيا الإخبارية |

03 September, 2021

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي في دورته العادية 108 و بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد و التجارة و المالية بالدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة.

وترأس الوفد الليبي المشارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل

وتناول المجتمعون بمقر جامعة الدولة العربية إمكانية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و حزمة من الملفات الاقتصادية و الاجتماعية بما يعزز التبادل التجاري و سهولة انتقال السلع والخدمات عبر المنافذ المشتركة.

و من جانبه أكد الحويج أن الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة يستمدها من القضايا المعروضة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية التي تلامس المواطن العربي مباشرة الأمر الذي يستدعي تضافر جميع الجهود لمجابهة الصعوبات و التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال الاقتصاد و التجارة و المضي قدماً بالمجلس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي و ذلك و بهدف زيادة الناتج المحلي ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتفعيل المنطقة الحرة العربية الكبرى التي ستساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي و تسهيل تنقل رؤوس الأموال والأشخاص وتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والعمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية.

في السياق ذاته اثنى الوزير على مقترح الجامعة العربية الذي يهدف إلى إنشاء الصندوق العربي للأزمات عبر ذلك سيتم تأسيس الهيئة العربية لمكافحة الأوبئة كما دعا الدول العربية إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بالعاصمة الليبية طرابلس نهاية العام الجاري والمساهمة في الإعمار والتنمية و توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

و قد جرى اعتماد وإقرار توصيات اللجان الفنية بالمجلس المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي ترمي إلى تكريس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.