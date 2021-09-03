الدبيبة: طموح ليبيا يتمثل في إنشاء جيش موحد وضمان انتخابات حرة وشفافة

ليبيا – صرح رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في مداخلته في اليوم الأول لمنتدى الأعمال الدولي “أمبروزيتي” المنعقد بمدينة تشيرنوبيو الإيطالية أن طموح ليبيا يتمثل في إنشاء جيش موحد وقوات أمن قوية وضمان انتخابات حرة وشفافة.

الدبيبة في كلمته أثناء منتدى الأعمال الدولي ” أمبروزيتي” التي نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية قال: إن الهدف الأساسي لليبيا هو تحقيق حلمها الديمقراطي؛ لذلك من الضروري قيادة البلاد نحو هذا الهدف النبيل بوسائل ديمقراطية لم تعرف من قبل،مضيفًا أنه يجب حل الاختلالات الهيكلية المتراكمة منذ عقود من أجل تنمية البلاد.

وتابع الدبيبىة : “ليبيا تمتلك ثروة هائلة وتعدادًا سكانيًا قليلًا وناتجًا محليًا إجماليًا محدودًا، لكن لديها اليوم احتياطي من النفط يقدر بأكثر من 40 مليار برميل”.

وأردف: “ليبيا بلد شاسع المسافة ويتمتع بموقع جغرافي متميز، لذلك بعد سنوات من الصراعات حول السلطة، آن الأوان للانتقال إلى مرحلة تتسم بالاستقرار”، مضيفًا أن من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، تجذر ثقافة الغطرسة ووجود المرتزقة ومداخيل إنتاج النفط والهجرة وتسلل الإرهابيين.

وأكد الدبيبة أن بلاده خسرت موارد هائلة في الحرب، مشددًا بالقول: يجب أن تدفع التجربة الأفغانية الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة.

الدبيبة اختتم تصريحه بالقول: “يجب على العالم أن يساعدنا في إعادة البناء وأن يتوقف، حيث يبدأ عمل المؤسسات الشرعية”.

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