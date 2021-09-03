نورلاند مُغردا: “الليبيون لا يرغبون في رؤية الصراع يتكرر”

قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نورلاند في تغريدة له عبر تويتر، إن “الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر”.

وعقّب نورلاند على ما شهدته العاصمة طرابلس فجر اليوم من اشتباكات مسلحة بقوله: “أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر” .

يشار إلى أن نورلاند اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكالمة هاتفية، على الالتزام المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد، تلبية لآمال الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم استقرارها. مجددين الدعوة لجميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة، قد يُنظر إليها على أنها تصعيد من شأنه أن يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

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