العنوان- المرج شدد، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على أهمية الاستحقاقات الوطنية المقبلة في ليبيا وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيًا المواطنين إلى ضرورة المشاركة في التصويت بالانتخابات المقررة نهاية هذا العام. وفي، كلمة أمام أهالي وأعيان مدينة المرج، قال القائد العام: “اسمحوا لي بأن أشدد على أهمية…

