أبو عميد: من الخطأ أن تُسند لأعضاء ملتقى الحوار مهمة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

ليبيا – أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مبروك أبو عميد أن ملتقى الحوار بني على الاصطفاف السياسي والاجتماعي والتبعية الإقليمية، موضحًا أن اجتماعات أعضاء الملتقى في جنيف كان هدفها تقاسم المناصب.

أبو عميد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أشار إلى أنه من الخطأ أن تُسند لأعضاء ملتقى الحوار مهمة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بل كان يجب أن يضعوا خطة الحل فقط، لافتًا إلى أن أعضاء الملتقى ليس لهم قبول لدى الشعب الليبي، ولم يتعاملوا وفق معطيات المشهد.

وأكد أبو عميد التخوف من التأثير على نتائج الانتخابات، إن تمت في موعدها، لأن هناك إجراءات كان يجب أن تنجز وهي توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفكيك المليشيات، وإجراء مصالحة وطنية، مشيرًا إلى أن ذلك كان سيؤدي لإزالة مخاوف الأطراف وأن تجرى انتخابات وأن يكتب الدستور ويتم فيه استفتاء الشعب من دون تهديد السلاح.

ولفت إلى أن القبائل الليبية رغم المحاولات المستمرة لإضعافها ومحاصرة قيادتها الحقيقة ما تزال أساسًا من أسس الحل سياسيًا واجتماعياً وأمنيًا، وذلك لعدة اعتبارات، أولها أن الأزمة الليبية أساسها أزمة اجتماعية تمخضت عن مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية، وإذا لم يجرِ توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والبدء في مصالحة وطنية ستستمر الأزمة وكل السيناريوهات مطروحة، على حد تعبيره.

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