حفتر يزور منطقة برسس ويشيد بدوره أهلها في مواجهة الإرهاب

أخبار ليبيا 24

زار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، منطقة برسس، وسط استقبال كبير من أهالي وأعيان ومشايخ المنطقة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم .

وألقى القائد العام، كلمة وسط حضور أهالي المنطقة، أثنى من خلالها، على دور قبائل العواقير وأهالي وشباب منطقة برسس لمساندة القوات المسلحة والوقوف صفاً واحداً معها لتخليص البلاد من الإرهاب .

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد زار مدينة المرج، بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الخميس.

ورافق المشير حفتر في زيارة المرج، رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وسط استقبال كبير من آهالي المدينة.

وألقى القائد العام، خلال هذه الزيارة، كلمة بحضور حشد جماهيري من أهالي وأعيان ومشائخ القبائل وكافة التركيبات الاجتماعية بمدينة المرج وضواحيها.

وقال المشير حفتر :” ثمن دور أهالي المدينة في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة ومساندتهم للقوات المسلحة طيلة السنوات الماضية في حربها على الإرهاب .