وزارة التعليم العالي تعلن استئناف الدراسة في 119 كُلية وتأجيلها في 38 أخرى

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية استئناف الدراسة الجامعية والعليا في 119 كُلية موزعة على مستوى ليبيا، وفق نتائج التقييم والمتابعة للجنة لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة.

‏أعلنت لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي (العام والخاص) نتائج التقييم والمتابعة للجامعات والكليات التابعة لها عبر اللجان الفرعية.

وقررت اللجنة تأجيل الدراسة لمدة أسبوع في 38 كلية بسبب عدم إكمالها شروط التباعد والتهوية، مع عدم السماح بفتح كليتين في مدينتي جالو وسرت لعدم توفر شروط السلامة.

وأكدت الوزارة للجميع بضرورة الالتزام بما جاء في التقرير ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.