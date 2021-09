العنوان-طرابلس غادرت، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الأنغولية لواندا لخوض مواجهة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، أمام أنغولا، والتي ستقام يوم 7 سبتمبر الجاري. وحقق المنتخب الوطني في مستهل التصفيات الفوز على ملعب شهداء بنينا ببنغازي أمام الغابون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة…

