وزارة الداخلية تتابع تنفيذ العقد المبرم بين شركة إنكا التركية ومصلحة أمن المرافق والمنشآت

ليبيا – عقد رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت العميد منير بالأعمى ورئيس قسم الشؤون الأمنية بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد سالم غنائم اجتماعًا أمس الخميس، مع يوسف يلدز كبير المستشارين التجاريين بسفارة جمهورية تركيا لدى ليبيا، بحضور رئيس قوة الدعم والتدخل بمصلحة أمن المرافق والمنشآت.

الاجتمـاع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية متابعة تنفيذ العقد المبرم بين شركة إنكا للإنشـاءات الكهربائية التركية ومصلحة أمن المرافق والمنشآت، والعراقيل التي تعتري سير عمل التأمين والحماية والحراسة للمواقع المستهدفة، والمبينة في خطة العمل، لتذليلها؛ حتـى تـتمكن الشركة من الاستمرار في عمليات الانشاء والتنفيذ وفقا لبنود العقد المبرم.

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