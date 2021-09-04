لجنة حقوق الإنسان تُحمّل الحكومة مسؤولية مواجهات “صلاح الدين”

حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من تواصل العمليات المسلحة، بمحيط معسكر التكبالي، جنوب العاصمة طرابلس، واستمرار القصف العشوائي، مبينةً أن المواجهات تُمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، بموجب القانون الدولي الإنساني.

واستنكرت اللجنة في بيان تابعته “218”، المواجهات المسلحة بين “جهاز دعم الاستقرار”، و”اللواء 444″، وما سببته من ترويع للمدنيين الآمنين منذ ساعات الصباح الأولى، مطالبةً بضمان تأمين ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وتأمين فرق الإسعاف والطوارئ.

وحمَّلت اللجنة في بيانها، حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال الأحداث التي وصفتها بالمؤسفة، داعيةً لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ذات العلاقة، لملاحقة كلّ مَن خطط وارتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان في ليبيا.

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