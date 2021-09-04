العابد يفتتح ورشة عمل حول تقييم سوق العمل المحلي

افتتح وزير العمل والتأهيل، علي العابد، ورشة عمل حول إطلاق دراسة خاصة لتقييم سوق العمل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بحضور وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، ووكيلي وزارتي الخارجية والشباب، ومـمثلين عن الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية.

العابد بدوره أكد أهمية تحديد احتياجات سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل والخريجين، كما أكد أيضا ضرورة إعادة بناء قطاع العمالة الأجنبية الوافدة، وفي هذا الصدد قام العابد بإطلاق منصة وافد، لتسجيل وإدارة العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وهي أول منصة رقمية لتسجيل العمالة الوافدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا