المغربي: وجود صنع الله على رأس مؤسسة النفط غير قانوني ومن اليوم الأول هو منتحل لهذه الصفة

قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي إن “مصطفى صنع الله ينتحل صفة رئيس المؤسسة الوطنية لنفط وقرار تكليفه غير قانوني لأنه لم يصدر عن رئاسة الوزراء”.
المغربي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن “هذه المؤسسة ونجاحها ليس لشخص بعينه”، مضيفاً: “حتى يخرج علينا صنع الله عندما تطالب الجهات الرسمية بتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة بدور البطل المنقذ لهذا القطاع وانما نجاح مؤسسة النفط ينسب لخبرات وكفاءات تعمل بهذا القطاع قبل ان يأتي اليه صنع الله”.
وأشار المغربي إلى “الدور المشبوه الذي يقوم به صنع الله من زيارات خارجية ووعود ومساومات بالعقود النفطية الذي يعد جريمة ولا يحق له هذا البعث بأموال الشعب، لأن المؤسسة الوطنية للنفط ليست شركة خاصة يملكها صنع الله وشركائها”.
وأكد المغربي مطالبتهم لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل مجلس ادارة جديد للمؤسسة يتكون وفقاً لتوزيع المناطق النفطية لما فيها من خبرات في هذا المجال و التوزيع الجغرافي.
وأتم المغربي قائلاً: “البيان الصادر من رئيس لجنة الطاقة لا يمثل لجنة الطاقة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك