المغربي: وجود صنع الله على رأس مؤسسة النفط غير قانوني ومن اليوم الأول هو منتحل لهذه الصفة

قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي إن “مصطفى صنع الله ينتحل صفة رئيس المؤسسة الوطنية لنفط وقرار تكليفه غير قانوني لأنه لم يصدر عن رئاسة الوزراء”.

المغربي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن “هذه المؤسسة ونجاحها ليس لشخص بعينه”، مضيفاً: “حتى يخرج علينا صنع الله عندما تطالب الجهات الرسمية بتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة بدور البطل المنقذ لهذا القطاع وانما نجاح مؤسسة النفط ينسب لخبرات وكفاءات تعمل بهذا القطاع قبل ان يأتي اليه صنع الله”.

وأشار المغربي إلى “الدور المشبوه الذي يقوم به صنع الله من زيارات خارجية ووعود ومساومات بالعقود النفطية الذي يعد جريمة ولا يحق له هذا البعث بأموال الشعب، لأن المؤسسة الوطنية للنفط ليست شركة خاصة يملكها صنع الله وشركائها”.

وأكد المغربي مطالبتهم لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل مجلس ادارة جديد للمؤسسة يتكون وفقاً لتوزيع المناطق النفطية لما فيها من خبرات في هذا المجال و التوزيع الجغرافي.

وأتم المغربي قائلاً: “البيان الصادر من رئيس لجنة الطاقة لا يمثل لجنة الطاقة”.

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