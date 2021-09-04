المغربي : صنع الله منتحل صفة ووجوده على رأس المؤسسة غير قانوني منذ أول يوم

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن دائرة خليج السدرة ادريس المغربي أن مصطفى صنع الله ينتحل صفة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدًا على أن قرار تكليفه غير قانوني لانه لم يصدر عن رئاسة الوزراء وهو ماأكده وزير النفط محمد عون أيضًا .

وأضاف المغربي في تصريح للمرصد ان هذه المؤسسة ونجاحها ليس لشخص بعينة حتى يخرج علينا صنع الله عندما تطالب الجهات الرسمية بتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة بدور البطل المنقذ لهذا القطاع .

وأكد المغربي أن نجاح مؤسسة النفط ينسب لخبرات وكفاءات تعمل بهذا القطع منذ سنوات بل عقود قبل ان يأتي له مصطفى صنع الله ،

وكان وزير النفط محمد عون قد طالب الدبيبة بإزاحة صنع الله وتكليف خلف له ، ليرد صنع الله بشن هجوم لاذع على عون واصفًا إياه ضمنيًا بـ ” العجوز ” وألفاظ أخرى أثارت جدل واستهجان المتابعين .

فيديو > صنع الله يصف مطالبة وزير النفط محمد عون بإقالته محاولة لضرب الإقتصاد الوطني ويهاجمه : أنت عمرك 72سنة وبلغت من العمر عتيًا ، انت معول هدم وخليتنا " مستكة في فم اللي يسوى واللي لا .. أنا اللي نوكل ونشرب فيكم وعطيتك تلفونات وسيارة " . #المرصد #ليبيا 2/1 pic.twitter.com/ZoKfH8eLGP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 2, 2021

ووصف المغربي تحركات صنع الله بـ ” الدور المشبوه من زيارات خارجية ووعود ومساومات بالعقود النفطية وهذا كله يعد جرائم ولا يحق له هذا البعث بأموال الشعب والمؤسسة ليست شركة خاصة يملكها هو وشركائها ” .

وأشار المغربي أن مطالبتهم لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل مجلس ادارة جديد للمؤسسة يكون وفقاً لتوزيع المناطق النفطية لمًا فيها من خبرات في هذا المجال والتوزيع الجغرافي .

وختم عضو مجلس النواب ادريس المغربي بالقول أن البيان الصادر من رئيس لجنة الطاقة النائب عيسى العريبي الموجه كدعم لصنع الله لا يمثل لجنة الطاقة .

هذا وأصدرت مجموعة من سكان مناطق حوض وهلال النفط بياناً مساء الجمعة لوحت فيه بإغلاق الموانئ النفطية اذا لم تتم اقالة صنع الله وتصويب الوضع القانوني لمؤسسة النفط .

المرصد – متابعات

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