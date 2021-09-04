مجلس الأعمال التونسي متخوف من استمرار إغلاق الحدود مع ليبيا

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري: “إنَّ قرار غلق حدود بلاده مع ليبيا، أثّر بشكل ملحوظ على مئات المؤسسات”، داعياً إلى تفهم وضعية الفاعليين الاقتصاديين ومراعاة وضعية المؤسسات.

وطالب الجزيري، في تصريح لراديو “ديوان إف إم”، التونسي، الجانبين الليبي والتونسي بضرورة إيجاد حلول فورية من أجل السماح بمرور السلع عبر الحدود الليبية التونسية ومرور الأفراد.

وعبّر رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، عن استغرابه من غلق الحدود، مشيراً إلى أن الإغلاق، لم يتم بصفة دبلوماسية -على حد تعبيره- مبيناً أن هذه القرارات، تؤثر على المصالح الاقتصادية ويجب أن لا تُمس بالتبادل التجاري بين البلدين.

يُشار إلى أن المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، تشهد إغلاقاً تاما، إزاء الوضع الوبائي في تونس، حيث تعترض اللجنة العلمية التونسية المختصة بدراسة الوضع الوبائي، على استئناف حركة المسافرين من وإلى تونس، وذلك بسبب تداعيات الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية