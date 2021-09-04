وزير خارجية تونس للسفير الأمريكي: علاقتنا مع ليبيا متينة ونحرص على الرقي بها

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم، أبرز التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين تونس وواشنطن؛ أهمها زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس غدًا السبت.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية، مساء الجمعة، بتبادل الطرفين وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في ليبيا.

ونقلت الخارجية التونسية عن الجرندي، تأكيده لسفير الولايات المتحدة، متانة العلاقات الأخوية بين ليبيا وتونس، وحرص قادة البلدين على الحفاظ عليها والرقي بها، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد الجرندي صحة ودستورية قرارات رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، خلال الفترة القصيرة الماضية، مشددًا على التزام “سعيِّد” بالمُضي قُدماً في تكريس المسار الديمقراطي في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات.