مترجم السفارة الإسبانية حرف اسم “برقة” وجعله “منطقة شرقية”

أخبارليبيا24

كثيرون يظنون أن نطق أو كتابة اسم برقة تعني عنصرية والدعوة إلى تقسيم ليبيا فيضطرون إلى تجاهلها وكتابة عبارة “المنطقة الشرقية” عوضًا عنها في حين يكتبون وينطقون أسماء طرابلس وفزان بكل أريحية.

وبرقة أسم تاريخي لرقعة جغرافية في ليبيا ولا تعني بالضرورة كتابته أو نطقه دعوة إلى تقسيم ليبيا أو الانفصال إلى ثلاثة أقاليم طرابلس وبرقة وفزان كما يظن الكثير من الليبيين.

مسؤول صفحة السفارة الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أثناء توثيق زيارة السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي ولقاءه عدد من المسؤولين في برقة نشر تغريدة شكر – قبل أن تتم إزالتها – موجهة من لاراتشي للمسؤولين عقب تلك الزيارة.

وقرر مسؤول صفحة السفارة نشر الشكر باللغتين الإنجليزية والعربية، حيث وجه من خلالها السفير الشكر للأصدقاء في “برقة” لمساعدتهم في تنظيم هذه الزيارة العظيمة وكانت حرفيًا “big thanks to our friends in “cirenaica” for helping us organize the great visit”.

ولكن مسؤول صفحة السفارة قرر أن يغير الترجمة في ذات التغريدة من برقة إلى المنطقة الشرقية “شكر كبير لأصدقائنا في “المنطقة الشرقية” على مساعدتهم لنا في هذه الزيارة العظيمة”، مايعني أن مسؤول الصفحة يعاني هو الآخر من عقدة أسم برقة كغيره.