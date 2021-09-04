ضمن خطتها للتوعية والتثقيف والتدريب ونقل المهارات وتحسينها، نظمت إدارة التدريب بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة دورة تدريبية بعنوان: أسس الحوار والخطابة.
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