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دورة تدريبية بعنوان : أسس الحوار والخطابة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضمن خطتها للتوعية والتثقيف والتدريب ونقل المهارات وتحسينها، نظمت إدارة التدريب بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة دورة تدريبية بعنوان: أسس الحوار والخطابة.

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قناة ليبيا

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