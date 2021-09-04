شلوف: ميليشيا 444 تابعة لتركيا وتؤمر مباشرة من هناك

قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم، للأبحاث والدراسات الليبية، إن التحالف الذي جمع أفرادا ليسوا على فكر واحد، ومتنافسين اجتمعوا فقط على قتال القوات المسلحة، تحت الراية التركية، وتحالفهم لن يدوم طويلا، وستعود للقتال بينها والصراع والتنافس على السلطة والمال.

وتابع خلال تصريحات صحفية، أن المليشيات اشتبكت بين الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، مشيرا إلى أن مليشيا الـ444 التابعة لأنقرة، معروفة أنها تأتمر بشكل مباشر من الحكام العسكريين الأتراك، وتسليحها بالكامل مختلف عن نظيرتها، و كانت تتبع اسميا للمنطقة العسكرية طرابلس.

ويرجح شلوف أن تكون المليشيات خشت من تمرد المرتزقة السوريين -الذين تظاهروا في وقت سابق- خاصة مع قربهم من مخازن أسلحة متطورة، وهو ما أشار إليه عبدالباسط مروان، آمر منطقة طرابلس لدى المليشيات، ولذلك اشتبكت مع مليشيات الـ444.

وشدد على أهمية عنصر التوقيت في هذه الاشتباكات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، ونوه إلى أن السياسيين الآن لا يستطيعون أن يجاهروا بعرقلة الانتخابات بشكل مباشر، بعدما ألمحت الأمم المتحدة معاقبة من يعرقل الانتخابات طبقا لقرار 1970 لعام 2011.