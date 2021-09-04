عبد الحميد الدبيبة يُثني على جهود إيطاليا في ليبيا

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على هامش منتدى أمبروزيتي، بأن العلاقات مع إيطاليا مهمةٌ جدًا بالنسبة لليبيا، حيث إن روما تعدّ أقرب عاصمة أوروبية لليبيا، مشيرًا إلى أن إيطاليا تقوم بعمل وصفه بـ”العظيم” مع ليبيا.

وأضاف “الدبيبة” أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كلٍّ من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير خارجيته لويجي دي مايو، منوهًا إلى أن ليبيا وإيطاليا تكافحان معًا لحلّ مشكلة الهجرة القادمة من الجنوب.

ونقلت وكالة “آكي” عن “الدبيبة” قوله إن ليبيا في وضعٍ صعبٍ جدًا؛ بسبب توقف إنتاج النفط لسنوات طويلة؛ الأمر الذي يتطلب إنتاج المزيد منه، لحاجة البلاد للعائدات المالية.

وفي السياق ذاته، أوردت وكالة “نوفا” الإيطالية أن “الدبيبة” سيتوجّه إلى تركيا، عقب زيارته لإيطاليا ومشاركته في أعمال منتدى أمبروزيتي، موضحة أنه سيعود لليبيا أولاً قبل أن يتوجّه إلى تركيا.

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