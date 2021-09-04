النواب يُرسل تساؤلاته للحكومة للرد عليها في جلسة الثلاثاء المقبل

أخبار ليبيا 24

استجاب مجلس النواب لطلب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة أمامه ليتسنى للجهات المسؤولة إعداد الردود اللازمة، وقد أرسل البرلمان تساؤلات لجان وأعضاء المجلس للتداول فيها خلال جلسة الاستجواب المقرر عقدها بمقر المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب خطاب وجهه مجلس النواب إلى الحكومة، يعد من أبرز الملفات التي سيتم مساءلة الحكومة فيها ملفات الكهرباء والسيولة النقدية وتوحيد المؤسسات وجائحة كورونا والميزانية العامة للدولة.

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تساؤلات للدبيبة بشأن موقف الحكومة من تواجد المرتزقة السوريين علنيا في طرابلس، و ماذا فعلت الحكومة في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا رغم مطالبات لجنة 5+5 وموقفها من تسمية وزير الدفاع.

أما لجنة الخارجية وجهت عدة أسئلة د من أبرزها إعلان رئيس الحكومة عن إعداد خطة لاستقرار ليبيا خلال مؤتمر برلين في حين لم يرسل أو يخاطب البرلمان بشأنها، وكذلك عدم التنسيق في الملف الخارجي بين الحكومة والمجلس الرئاسي.

وفي القضايا العامة وجهت عدة أسئلة من أبرزها، ماذا قدمت الحكومة للمناطق المتضررة من الحرب الأخيرة رغم اهتمامها بأشياء أخرى أقل أهمية من معاناة الناس وتم صرف أموال من ميزانية الطوارئ للبلديات ولم يتم تخصيص أي مبلغ للمتضررين من الحروب جنوب طرابلس والتي مرت عليها عدة مواجهات.