ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

04 September, 2021

كشفت وكالة الأنباء الأرجنتينية ، أن المغرب يحتضن اجتماع رفيع المستوى بين رئيس مجلس النواب في ليبيا ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد اللافي.

وأوضحت وكالة “ألتيرناتيف بريس أجينسي” أن لقاء “القمة” بين عقيلة صالح وعبد الله حسين اللافي يسعى إلى تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة في ليبيا، مع “مساهمة وحسن نية الدبلوماسية المغربية في المساعدة على إيجاد حل”.

واضافت الوكالة ،أن هذا اللقاء يأتي ذلك ضمن جهود مغربية حميدة من أجل “تعزيز الأمن وإحلال السلام وتكامل شعوب المنطقة المغاربية”، وتتركز اساسا على دور الوساطة بين الأطراف الليبية لتجاوز الخلاف الحالي داخل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ومجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح.

ويتعلق الخلاف ،بحسب الوكالة، بالانعقاد المتزامن للانتخابات الرئاسية والتشريعية أو انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويتخوف المغرب ، وفقا للمصدر ، أن تعرقل الصعوبات الحالية التحضير للانتخابات، ويعتبر أنه يمكن تجاوزها بفضل “إرادة وحوار هادئ يغلب مصالح ليبيا”