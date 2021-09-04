القبض على “أبو سمرة” المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين قبالة سواحل زوارة

ليبيا – تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب كان يقل أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، راح ضحيتها 11 شخصًا منهم غرقًا، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة بالدولة الليبية.

وزارة الداخلية أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم ضبط المدعو (م.م.ا) والملقب باسم “أبو سمرة” مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة، وهو المتهم الأول في هذه القضية.

ونوهت الوزارة إلى إنه سيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.

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