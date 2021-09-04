في تعليقه حول اشتباكات طرابلس.. نورلاند يحمل الأطراف السياسية مسؤولية إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24

حمل المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية في البلاد مسؤولية إجراء الانتخابات في موعدها؛ وجاء ذلك في تعليق له حول الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر الجمعة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر تويتر، إن “الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر”، معتبرا أن “أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

وحمل نورلاند الزعماء السياسيون من كافة الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعمهم في هذه العملية.

يذكر أن الاشتباكات جرى خلالها تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.

وذكر عناصر من “اللواء 444 قتال” إنهم استطاعوا تأكيد سيطرته على معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة بعد محاولة “قوة دعم الاستقرار” السيطرة على المعسكر.