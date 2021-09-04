وزارة الخارجية تبحث مع منظمة سبارك الهولندية التعاون في المجالات الإقتصادية

ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي بالعاصمة الأوزبكية طشقند أمس الخميس رئيس منظمة سبارك الهولندية يانيك دوبونت إحدى كبرى المنظمات الهولندية والدولية المعنية بالجوانب الاقتصادية والتنمية.

اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر السنوي للبنك الاسلامي للتنمية، والذي تحتضنه العاصمة الأوزبكية طشقند، في الفترة من 02 الى 04 سبتمبر الجاري، بحث إمكانية التعاون بين المنظمة وحكومة الوحدة في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغرى، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ” مبادرة استقرار ليبيا ” في جانبها الاقتصادي.

من جانبه، دعا كتي مؤسسة سبارك للمساهمة في جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، خاصة في مجال خبراتها المتعلقة بريادة الأعمال، والمشروعات الصغرى، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

ومن جهته، أعرب رئيس مؤسسة سبارك، عن ترحيبه بالدعوة، مشيرًا إلى أن سبارك بصدد إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي.

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