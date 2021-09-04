إدارة الإنتاج بالكهرباء: الأحمال المطروحة على المنطقة الغربية الجمعة 1.533 ميجاوات

قالت الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية، إن توليد الطاقة ليوم الجمعة، عند الساعة الثامنة مساء؛ كان 5.361 ميجاوات، فيما كانت الأحمال المطروحة على المنطقة الغربية 1.533 ميجاوات، ولم تسجّل أي ساعات لطرح الأحمال في المنطقة الشرقية، فيما كان الحديد 75 ميجاوات في اتجاه الشبكة والربط المصري تجاه الشبكة الليبية كان 106 ميجاوات.

الشبكة، التي لم تورد نسبة توليد الكهرباء وطرح الأحمال في المنطقة الجنوبية؛ أكدت أنها فقدت 130 ميجاوات من محطة الخُمس الغازية؛ بسبب انخفاض ضغط الغاز .

يُشار إلى أن ممتلكات الشركة العامة للكهرباء تشهد سرقاتٍ متكررةً، تستهدف أسلاك دوائر التوزيع في عددٍ من مناطق البلاد، وهو ما يشكل استنزافًا لمواردها وإهدارًا للمال العام، ففي هذا الشأن؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الخُمس البحري من ضبط 63 حاوية تحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلاك النحاسية، وقطع حديد تخصّ الشركة العامة للكهرباء.

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