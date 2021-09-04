قزيط: تصريحات المشري شكلت تدخلاً في الشأن التونسي وسببت الإرباك

ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الإستشارية بلقاسم قزيط وزارة الخارجية وسياساتها التي وصفها بـ”الخاطئة” من حيث الزيارات للدول وتوقيتها، وهو ما قد يسبب أزمات ديبلوماسية بدلاً من حلها.

قزيط وفي حديث عبر برنامج “Live “الذي يبث على قناة” 218 news،”وصف تصريحات رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري بالتصريحات المسببة للإرباك والتي تشكل تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي وهو ما ينطبق على تصريحات كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي المتعلقة بدول الجوار واصفاً إياها “بالفوضى” ومتهماً أصحابها بعدم فهم وضع ليبيا ودول جوارها.

وختم قزيط بالقول إن تلك التصريحات قد تكون سبباً في هدم علاقات ليبيا بدول الجوار بدلاً من بنائها و تعميقها.

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