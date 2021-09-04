الرئاسي ينفي لـ”218″ صدور قرارٍ بحلّ اللواء 444 قتال

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لـ”218″، صدور قرار بحلّ اللواء 444 قتال، مؤكدًا عدم صحة الوثيقة المتداولة بهذا الشأن.

وكانت وثيقة مزورة نُسبت للمجلس الرئاسي بوصفه قائدًا أعلى، تم تداولها، بشكل واسع، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وحملت قرارًا بحلّ اللواء 444 قتال، وضمّ كافة أفراده وأسلحته وآلياته إلى لواء حرس الحدود.

جديرٌ بالذكر أن الرئاسي أصدر قرارًا طالب فيه رئاسة الأركان بوقف الاشتباكات المسلحة التي دارت، يوم أمس الجمعة، بين اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار جنوب طرابلس، مكلفًا المدعي العام العسكري بفتح تحقيق بهذا الخصوص.

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