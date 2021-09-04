الدبيبه: العلاقات مع إيطاليا مهمة لنا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن “العلاقات مع إيطاليا مهمة جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف الدبيبه في تصريحات صحافية على هامش منتدى أمبروزيتّي في بلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو (مقاطعة لومباردية ـ شمال) الجمعة، أن “روما هي أقرب عاصمة أوروبية منا”، وأن “إيطاليا تقوم بعمل عظيم معنا” بحسب وكالة آكي.

وتابع: “لدينا علاقة جيدة جداً مع رئيس الوزراء (ماريو) دراغي ووزير الخارجية الايطالي” لويجي دي مايو. وعلى وجه الخصوص، “نحن جميعًا نكافح معًا لحل مشكلة المهاجرين القادمين من الجنوب”، في إشارة إلى أفريقيا.

وعلى صعيد إنتاج النفط، ذكر رئيس الحكومة أن “ليبيا في وضع صعب، فنحن بحاجة إلى عائدات” واختتم بالقول إن “إنتاج النفط قد توقف لسنوات طويلة وعلينا إنتاج المزيد منه”.